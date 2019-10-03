تحتمس الثالث قام بحملات عسكرية..علاقات تاريخية تمتد آلاف السنين بين مصر وأفريقيا

إذا كانت مصر خصصت العام الحالي 2019 ليكون عام أفريقيا،فإن هذا يأتي تتويجا لعلاقات ممتدة عبر التاريخ من التواصل بين مصر والقاهرة الأفريقية،وهي العلاقات التي بدأت قبل آلاف السنين.







بلاد بونت



هذه الحقيقة أكد عليها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز،حيث أنه هناك علاقات بين مصر الفرعونية بجيرانها من الأفارقة، بدأ من الأسرة الخامسة والسادسة،وحتى رحلة بلاد بونت فى عهد حتشبسوت للتجارة.





جاء ذلك في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات يوم ثقافي نظمته إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية،بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة،تحت شعار الوعي الاثري للجميع





تحتمس الثالث



وكشف منسق عام شارع المعز أن تحتمس الثالث قام بحملات عسكرية فى شرق افريقيا،كما لا ننسي الحملة التي حدثت فى عهد الملك نكاو فى الاسرة ٢٦،ودارت حول قارة أفريقيا لاكتشافها قبل فاسكو دى جاما بكثير جدا.



وتابع قائلا:كما كانت مصر المعبر الرئيسى للهجرات الحامية والسامية من شبه الجزيرة العربية عن طريق سيناء

الى مصر ومنها إلى افريقيا





القبائل العربية



وقال:كانت هناك علاقات ايضا عربية أفريقية عن طريق سيناء وكذلك باب المندب،حيث هاجر الكثير من القبائل العربية قبل الإسلام إلى شرق افريقيا من اليمن وعمان، حيث أن العرب أطلقوا على أثيوبيا إسم الحبشة نسبة للقبيلة العربية قبيلة حبش،كما استورد العرب من زيمبابوي الحديد، ومن العجيب العثور على لقى أثرية عربية في زيمبابوى.



واضاف: العلاقات العربية المصرية والإفريقية قبل الاسلام وبعده كانت متشعبة،إما بغرض التجارة أو الاستيطان كما حدث فى إثيوبيا وتنزانيا وباقى ساحل افريقيا الشرقى، والذى حكمته اسرات عربية بعد الإسلام تعود إلى سلطنة عمان فى العصور الوسطى وحتى بدايات العصر الحديث



