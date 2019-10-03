متحف النسيج المصري يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

يذكر أن متحف النسيج المصرى هو المتحف الأول من نوعه فى الشرق الأوسط فى قلب شارع المعز بالقاهرة التاريخية.







وقد كان المتحف في الأصل سبيل بناه محمد علي باشا كوقف خيري على روح ابنه إسماعيل باشا الذي توفي في السودان 1822م، وعقب ترميمه في إطار مشروع تطوير شارع المعز تم تحويل السبيل إلى متحف للنسيج المصرى.

يحيي متحف النسيج المصرى بشارع المعز ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يقيم ندوة تحت عنوان "نسور أكتوبر" يلقيها اللواء طيار عبد المنعم همام، زميل أكاديمية الحرب العليا، وأحد نسور القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر.الندوة تقام 7 من أكتوبر الجاري، وتدور حول إبراز بطولات وإنجازات القوات الجوية فى حسم أعظم الحروب المصرية فى العصر الحديث.وأوضح الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، أن المتحف سيقوم أيضا بتنظيم ورش فنية وتعليمية للأطفال، تتضمن التعبير عن نصر أكتوبر بالرسم على النسيج، مع تخصيص جولات خاصة بالمتحف لشرح تاريخ العسكرية المصرية من خلال قطع المنسوجات المعروضة، حيث يضم المتحف بين قاعاته ٢٥٠ قطعة نسيج أثرية ابتداءً من العصر الفرعونى وحتى عصر الدولة الحديثة.وتأتي هذه الورش في إطار حرص وأهمية إعداد وإقامة ورش تعليمية وفنية للأطفال لتنمية المهارات واكتساب الخبرة والمعرفة لدى الأجيال القادمة وترسيخ الهوية المصرية فى نفوسهم وحب الوطن بتعريفهم على تاريخ وحضارة بلادهم وقصص وبطولات حرب أكتوبر العظيمة.ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات المتعلقة بصناعة النسيج ابتداء من العصر الفرعوني مرورا بالعصور الرومانية اليونانية والقبطية والإسلامية وحتى العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا.