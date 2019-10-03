اكتشفي أخطر السرطانات بخطوة واحدة

هناك أنواع من السرطانات النادرة التي من الصعب الكشف عنها إلا في أوقات متأخرة بعد أن تتدهور الحالة الصحية للمريض، ويصبح الأمل في الشفاء أو الحصول على الدواء ضعيف جدًا، وخاصة سرطان العين، ولكن مع التقدم التكنولوجي بات تطبيق بسيط قادرًا على كشف سرطان العين بكل سهولة.



فقد كشفت دراسة جديدة أن هناك تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الذكي مجانًا يمكن أن يلاحظ وجود سرطان العين النادر عن طريق فحص صورك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



حيث يبحث White Eye Detector عن ابيضاض الدم (leukocoria) ، وهو توهج أبيض غير طبيعي في نني العين يمكن التقاطه خلال الصور الفوتوغرافية أو فحوصات العين.



ويمكن أن يكون هذا أحد أعراض ورم الشبكية ، وهو سرطان يصيب عادة الرضع والأطفال دون سن الخامسة، فهو قابل للشفاء إذا تم علاجه مبكرًا بدرجة كافية.



كما اختبر العلماء التطبيق على أكثر من 52000 "صورة عادية" لـ 20 طفلًا يعانون من مجموعة من حالات العين ، مثل سرطان الشبكية ، و 20 عنصر تحكم صحي.



في أربعة من كل خمسة أطفال يعانون من اضطرابات العين ، اكتشف التطبيق عينًا بيضاء في صور تم التقاطها بمعدل 1.3 عام قبل تشخيصها. ويأمل العلماء في أن تُمكّن هذه التقنية الشباب من المعالجة في وقت أقرب، مما يعزز فرصهم في الشفاء.