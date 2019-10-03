بـ جيب بليسيه.. مى سليم تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة مى سليم ستورى جديدة لها برفقة صديقها الناقد الفنى أيمن سليم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مى سليم بتوب أسود بدون أكمام، وجيب بليسيه من الستان باللون الأسود التى تظهر رشاقتها.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح.



ولم ترتد كثيرا من الإكسسوارات واكتفت بقرط صغير، وسلسلة مدرجة باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.