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ثقافة

تفاصيل ملتقي اتحاد الأثريين المصريين لتوحيد الصف.. الخميس المقبل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
إتحاد الأثريين المصريين
إتحاد الأثريين المصريين
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علاء المنياوي
كشف تامر مرزق مسئول الاشتراكات والعضوية بإتحاد الأثريين المصريين، تفاصيل الملتقي الذي ينظمه الإتحاد لتوحيد صفوف الأثريين وذلك علي مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الخميس المقبل.

وقال أن الملتقى سيشهد مشاركة عدد كبير من قيادات الآثار وعلماء وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية والعربية، مضيفا إنه سيتم تكريم عدد من القيادات والعلماء في مجال الآثار والذين لعبوا دورا بارزا في المجال وكانت لهم مجهودات ملموسا واراء بناءة.

كما سيتم تكريم الأعضاء المتميزين في برامج الإتحاد وبرنامج علوم المتحف المصري والمتاحف الأخرى لعام 2019 ومنحهم شهادات تقدير لتفوقهم وسيتم منح المكرمين شهادات تقدير لتفوقهم في النشاطات الخاصة بالإتحاد وشهادات تقدير أخرى لبعض الحضور من الطلبة والطالبات المتميزين بكليات ومعاهد وأقسام الآثار والتاريخ القديم والإرشاد السياحي.

كما سيتم عرض فقرة استعراضية لفرقة الفنون والتراث الشعبي والتنورة مقدمة من وزارة الثقافة.
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