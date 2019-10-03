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فن

أحلام تكتشف غراميات زوجها مع كيم كارداشيان.. شاهد ماذا قالت

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
حظي فيديو للفنانة الاماراتية أحلام بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيه وهى تتصفح الحساب الالكترونى لموقع الانسترجرام الخاص بزوجها الا انها فؤجئت انه إبدى إعجاب بصورة لكيم كارداشيان.

وعبرت "أحلام" عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: "يا ويلك مني".

وسألت أحلام: "بو محمد شو هل حركات؟!"، وأضافت: "إنت بالبيت؟ جاية".

يذكر أن أحلام ضمن فريق برنامج المسابقات "ذا فويس" والذى يشاركها فيه المطرب راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقى.
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