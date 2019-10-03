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رياضة

مهمة سهلة.. أرسنال في مواجهة ستاندر دو لياج البلجيكي بالدوري الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
آرسنال
آرسنال
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محمد السعيد
يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات على أرضه ووسط جماهيره، بينما يطمح ستاندر دو لياج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز.

وكان أرسنال اكتسح فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بينما تفوق ستاندر دو لياج على فيتويا البرتغالي بهدفين دون رد.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، وروما مع وولفسبيرجر النمساوي، وسبورتنج براجا البرتغالي مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي مع رين الفرنسي.
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