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مجدي صبحي: تعلمت الكثير من شقيقي الفنان محمد صبحي.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الفنان مجدي صبحي، أنه قدم مشهدا بمسرحية "كارمن" وحصد نجاحا كبيرا عند تقديمه في البروفة، حيث كان يوجد ما يقرب من 15 شخصا في البروفة وضحكوا وصفقوا له، مشيرا إلى أن هذا كان نفس رد الفعل مع الجمهور.

وقال الفنان مجدي صبحي، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten": "لقد تعلمت الكثير من شقيقي الفنان محمد صبحي، وكان له الفضل عليَّ في تعلم الفن، إضافة إلى أساتذتي في المعهد".

وأضاف الفنان مجدي صبحي: "من حسن حظي إني اتعاملت مع عظماء الإخراج في مصر وبدأت الاحتراف في السنة الثانية من المعهد".

وأشار الفنان مجدي صبحي إلى أنه شارك مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف في فيلم "المواطن مصر" و"السيد كاف" للتليفزيون المصري، وكانا من الأدوار المتميزة في حياته الفنية.
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