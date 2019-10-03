صناعة النواب تطالب بدعم مبادرة إنشاء أول جامعة أهلية داخل جامعة حلوان

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعلان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بإنشاء أول جامعة أهلية باسم "جامعة حلوان الأهلية" داخل حرم الجامعي للجامعة الأم من خلال استغلال المساحات الفارغة في الجامعة والتي تمثل 100 فدان من المساحة الفعلية للجامعة والتي تقدر بـ350 فدانا.



وقال "عامر" فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الفكر المستنير من الدكتور ماجد نجم يتطلب مساندة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والاستثمار مساندة جامعة حلوان للإسراع فى إنشاء هذه الجامعة الأهلية، مطالبا رئيس جامعة حلوان بان يتم وضع خطط وبرامج لإنشاء هذه الجامعة بتخصصات فى مجالات الارتقاء بالتعليم الفنى وإنشاء كليات متخصصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط كليات هذه الجامعة مع احتياجات سوق العمل لضمان تدريب خريجى هذه الجامعة بالمنشآت الصناعية والإنتاجية لحصولهم على فرص العمالة بمجرد تخرجهم اضافة إلى تدريبهم على انشاء وتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أسس عملية وتطبيقية تضمن نجاحها.



وأكد المهندس محمد فرج عامر استعداد لجنة الصناعة بالبرلمان على عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسع تشارك فيه مؤسسات الصناعة والتجارة خاصة الاتحاد العام للصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والاستثمار.