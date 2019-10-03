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أخبار البلد

انطلاق الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك للمرأة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:50 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى عدسة: ايهاب اشرف
انطلق منذ قليل الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" في أحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ويان ثيسلف سفير السويد في مصر،‪ ‬ومعز دريد، المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، والدكتورة أمل حمد وزيرة شؤون المرأة، فلسطين ، وسامر سلامة نائب وزير العمل، فلسطين والدكتورة سلمى النمس أمين عام المجلس القومي للمرأة، الأردن، الى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

و‪ يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتي تراعي منظور النوع الاجتماعي، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع، والتي تستهدف التوافق على منهجية إدارة المشروع، فضلًا عن مواءمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء.‬.
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‪جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع ، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.‬.
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