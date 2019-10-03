اتهام خطير لـ رئيس هندوراس.. وهيرنانديز يدافع عن نفسه

يواجه رئيس هندوراس الحالي خوان أورلاندو هيرنانديز، اتهاما بتلقى ملايين الدولارات من مهربي مخدرات، بينهم زعيم الكارتل المكسيكي "أل تشابو"؛ حسبما أكد مدع عام فدرالي في نيويورك.



وأوضح المدعي العام، أمس، الأربعاء، في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس الهندوراسي بتهمة الاتجار بالمخدرات، أن المتهم كان يحظى بحماية الرئيس الحالي لهندوراس الذي تلقى ملايين الدولارات كرشا من مهربي مخدرات، أحدهم جواكين غوزمان أل تشابو"، بحسب "فرانس برس".



وفي اليوم الأول من محاكمة خوان أنطونيو توني هيرنانديز ألفارادو، أشار مساعد المدعي العام جيسون ريتشمان إلى أن "أل تشابو" قام بتسليم مليون دولار إلى المتهم لنقلها إلى أخيه (رئيس هندوراس).



ورد رئيس هندوراس في تغريدة على "تويتر" على تصريحات المدعي الفدرالي الأمريكي، مؤكدا أن هذه الاتهامات "غير صحيحة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية"، وأضاف أنها "أقل جدية من قصص أليسا في بلاد العجائب".



وفي وثيقة نشرت في أغسطس، أكد الاتهام أن مهربا للمخدرات من هندوراس، لم يكشف اسمه، ساهم بـ1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الهندوراسي الحالي في عام 2013.



ومن الواضح أن الجزء الأكبر من هذه الأموال كان موجها لدفع سياسيين محليين من أجل دعم هيرنانديز الذي كان حينذاك رئيسا للبرلمان.