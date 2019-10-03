بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.