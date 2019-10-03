Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب أعمال الصيانة.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر.. وشروط القصر

المعلمين تزف بشري للأعضاء بشأن المعاشات.. تفاصيل

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

علي جمعة: هذه الأذكار تنير القبر وتغفر الذنوب وتستر العيوب

روب ولا فستان.. شاهد الراقصة جوهرة تتألق في أحدث جلسة تصوير

كـ الأميرات.. درة تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

Advertisements

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

رجل الأزمات الأول.. مرتضى منصور يوجه قذائف إلى الخطيب والمرأة الحديدية ومحمد صلاح

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

بحكم قضائي.. علاوتان للموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية بأثر رجعي.. تفاصيل

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص