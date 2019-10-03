بيان عاجل بشأن بناء مخازن بدلا من معهد للقلب بمستشفى فوة فى كفر الشيخ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وقائع فساد واهدار مال عام تضر صالح المواطنين، في مستشفي فوة للتأمين الصحي بكفر الشيخ.



وقالت النائبة، فى بيانها إن الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.



وأوضحت أن هذه القطعة كانت مخصصة لبناء مركز للقلب لخدمة المواطنين فى نطاق وسط وغرب الدلتا، والذى يخدم المواطنين فى العديد من المحافظات المحيطة لاسيما مراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومراكز المحمودية وادفينا بالبحيرة.



وتابعت أبو السعد: "يخدم هذا المركز كتلة سكانية تقدر بحوالى ٨ مليون مواطن يطالبونا ويطالبون الدولة منذ سنوات بإنشاء "مركز لعلاج أمراض القلب" حيث يعانى المواطنون فى هذه المنطقة أشد المعاناة فى علاج حالات القلب لأهلهم وأبنائهم".



وأكدت أن هناك حالة من السخط الشديد بين المواطنين منذ أن علموا بخبر تخصيص الهيئة لهذه الارض لبناء (المخزن) بتكلفة ثمانية ملايين جنيه، وهذا يعنى إلغاء الدولة لوعدها بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض حيث انه لا يوجد قطعه ارض مماثلة فى المنطقة بالكامل.



وطالبت بضرورة التوجيه اللازم لوقف تنفيذ هذا العقد فورًا، وإلغاء بناء المخزن على هذه الأرض واستكمال دراسة إنشاء مركز للقلب بمستشفى فوه للتأمين الصحي لخدمة المرضى من فقراء المواطنين الذين هم في أشد الحاجه لهذه الخدمة الطبية.