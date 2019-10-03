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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد رباعية الأهلي أمام الإنتاج الحربي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
الأهلي
الأهلي
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نور عادل
تصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري، وتختتم، اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز،  بمواجهتين أولهما حينما يحل بيراميدز ضيفًا على فريق طنطا، والثانية حينما يصطدم الزمالك بمنافسه مصر المقاصة.

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ويسعى فريقي الزمالك وبيراميدز لتحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل مواصلة حصد النقاط وملاحقة النادي الأهلي الذي نجح في تحقيق الفوز أمس على منافسة الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه المصري البورسعيدي بأربعة نقاط، وفي المركز الثالث المقاولون العرب بنفس رصيد المصري، وفي المركز الرابع بيراميدز بثلاثة نقاط.

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ترتيب الدوري المصري بعد رباعية الأهلي أمام الإنتاج الحربي

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