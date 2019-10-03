ترتيب الدوري المصري بعد رباعية الأهلي أمام الإنتاج الحربي

تختتم، اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بمواجهتين أولهما حينما يحل بيراميدز ضيفًا على فريق طنطا، والثانية حينما يصطدم الزمالك بمنافسه مصر المقاصة.

تصدر، جدول ترتيب، و