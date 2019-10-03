بشكل مأساوى.. انتحار فتاة داخل جامعة جدة.. التفاصيل

أقدمت طالبة سعودية على إنهاء حياتها بشكل مأساوى في جامعة جدة في المملكة العربية السعودية.



وعثر على الطالبة منتحرة داخل إحدى دورات المياه، ولم يكشف حتى الآن عن الملابسات التى دفعتها للخلاص من حياتها.



ونشر حساب الجامعة على "تويتر"، أن طالبة وجدت زميلتها جثة هامدة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، حيث اتضح من التقرير الأمني أنها أقدمت على قتل نفسها.



وقال المتحدث باسم الجامعة عبد المجيد الغامدي، إن الجامعة استدعت الجهات الأمنية والإسعاف، التي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرة الطالبة.