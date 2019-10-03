تعرف علي قصة صورة قبلة الطالب علي رأس رئيس جامعة القاهرة

أثارت صورة لأحد طلاب جامعة القاهرة وهو يقبل رأس الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة أثناء جولته أمس بالحرم الجامعي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي من طلاب جامعة القاهرة والجامعات الأخرى.



وانهالت تعليقات الطلاب على الصورة تعبيرا عن حبهم لرئيس الجامعة حيث قالت هدير احمد: دكتور عثمان من احسن الشخصيات اللي مسكت الجامعه ومن الشخصيات المتواضعة جدا ربنا يباركله، فيما قال عبد الله ابو العلا: نفسي اشوفه جدا واتصور معاه ودايما بيكون قريب لنا.



والتف طلاب جامعة القاهرة علي الدكتور الخشت أثناء جولته للحرم الجامعي لالتقاط الصور السيلفي معه والتي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر هذا العام إعفاء كامل من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء حيث قال الخشت: نحن مستمرون في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين عن طريق إدارة التكافل الاجتماعي.