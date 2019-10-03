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رياضة

ميسي يحسم الجدل حول حقيقة الخلاف مع جريزمان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
ميسي وجريزمان
ميسي وجريزمان
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محمد السعيد
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة حقيقة وجود خلافات مع زميله الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير إسبانية ، أشارات إبى توتر العلاقة بين ميسي وجريزمان، منذ وصول الأخير إلى لفريق، في الصيف الماضي.

وشارك ميسي وجريزمان في فوز برشلونة على إنتر ميلان بهدفين دون رد، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة وإنتر:" ما يقال عن وجود خلاف مع جريزمان غير حقيقي، الأجواء رائعة بين اللاعبيين ، في غلاف الملابس، وفي الملعب".

وعن فوز برشلونة على إنتر ميلان:" قال ميسي:" كنا في أشد الحاجة إلى الثلاث نقاط، بعد التعادل أمام بروسيا دورتموند في الجولة الماضية".
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