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أخبار العالم

6 قتلى و12 مصابًا في أحدث حصيلة لضحايا انهيار جسر بتايوان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سلطات تايوان، اليوم /الخميس/، مصرع 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حادث انهيار جسر شمال شرقي المقاطعة أمس الأول /الثلاثاء/.

وذكرت السلطات -في بيان اليوم- أن القتلى كانوا صيادين من إندونيسيا والفلبين، وكان عمر أصغر الضحايا 29 عامًا وأكبرهم 44 عامًا.

ووقع الحادث صباح أمس الأول /الثلاثاء/ في ميناء "نانفانغآو" للصيد في منطقة "ييلان"، فيما اندلع حريق بعد الحادث، جراء اصطدام ناقلة بترول بقوارب صيد تحت الجسر.

وأظهرت مقاطع مصورة أن الجسر تعرض للانهيار من الوسط وسقط في البحر.

وتم بناء جسر نانفانغآو عام 1990، بطول 140 مترا وعرض 15 مترًا، ويقع عبر ممر مائي في ميناء "نانفانغآو" للصيد، وجرى ترميمه آخر مرة عام 2016.
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