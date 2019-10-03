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الطفل يوسف يشارك فى معرض تراثنا بمنتجات يدوية فائقة الجمال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:25 م
الطفل يوسف يشارك
الطفل يوسف يشارك بمعرض تراثنا بمنتجات يدوية فائقة الجمال
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة خاصة من برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد» عن معرض «تراثنا»، الذي يضم أكثر من 500 عارض من جميع محافظات الجمهورية.

وتجولت لميس سلامة داخل معرض «تراثنا» والتقت مع عدد كبير من المشاركين في المعرض، وكان منهم الطفل يوسف صاحب الـ 17 عاما، حيث تعرض 13 حرفة منتجاتها وفنونها اليدوية التي تتميز بالأشكال والتصميمات النادرة داخل معرض «تراثنا».

وقال «يوسف» إنه تعلم مهنة الخياطة من جدته في سن صغير، مشيرا إلى أنه ينظم وقته ما بين الدراسة والعمل، ويعمل يومي الخميس والجمعة في مهنة الخياطة والتطريز وباقي أيام الأسبوع مخصصة للدراسة، ولديه القدرة على العمل والمشاركة في المعارض بأفضل المنتجات.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المالي المقدم لمعرض "تراثنا" لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.
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