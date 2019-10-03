نادر خزام: السوق فى حاجة لإسكان متوسط.. انطلاقة قوية للقطاع العقاري بعد خفض أسعار الفائدة

قال نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى أن هناك فجوة فى السوق العقارية بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يحتاج السوق إلى المزيد من الإسكان المتوسط. مؤكدا ان انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر بالإيجاب على القطاع العقارى، وتعطيه انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.





وأضاف أن القطاع العقارى مايزال يشهد طلبا كبيرا،موضحا أن شركته دشنت أولى مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolis والذي يعتبر نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته الى 1.250 مليار جنيه، ومقام على مساحة 18 ألف متر مربع ويهدف إلى إنشاء أكثر من 760 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 120 و190 مترًا مربعًا.





وكشف أن الشركة تتطلع للقيام بمشروعات عقارية كبيرة في العاصمة الإدارية والتي تعد نقلة حضارية جديدة لمصر بالإضافة الى تنفيذ مشروعات عملاقة في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر .

