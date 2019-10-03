خبير يكشف سر دعم تركيا وإيران للمنظمات الإرهابية.. فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير فى العلاقات الدولية: إن هناك دعما من تركيا للمنظمات الإرهابية والاستثمار فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه ليست تركيا وحدها من تدعمها بل يوجد دول أخرى داعمة للإرهاب.



وأضاف "البرديسى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرهاب يعتبر شركة عابرة للقارات، موضحا أن هناك دول إقليمية وعالمية تستثمر فى ذلك الإرهاب، حيث إن قلب تلك الشركات هو إنشاء تنظيمات للدول الإسلامية ومحاولة تدميرها.



وأكد الدكتور طارق البرديسى، أن تركيا تقوم باستغلال هذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالح حيوية ومهمة لها، لافتا إلى أن هذا الأمر واضح سواء من خلال دعمها المباشر لها أو دعمها فى الدول العربية مثل سوريا وليبيا.



وأشار إلى أنه ليس هناك فى السياسة مبادئ أو أخلاقيات، حيث تعتبر تلك مشكلة ضخمة، لافتا إلى أن دولة إيران تعتبر مثال للدول الداعمة للإرهاب، مؤكدا أنها أفادت كثيرا داعش.