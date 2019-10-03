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فن

الجمهور لـ نوال الزغبي: رمز الأنوثة.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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القسم الميدانى
نشرت اليوم الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها ..

وعلقت نوال علي الصورة قائلاً:

"وجهة نظر جديدة وطريقة تفكير جديدة مليئة بالحب والأمل"

وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي :

"الجمال ليه ناسوووو....دخلو القمر 😍😋"

"😎😎صباح الحب"

"رمز للأنوثة ❤️"

"شووو هلحلا كله"

"نوااال كتيير بحبك"

الجدير بالذكر أن نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الاغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".


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