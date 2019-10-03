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اقتصاد

مركز تحديث الصناعة ينظم ندوة للتعريف بالثورة الصناعية الرابعة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نظم مركز تحديث الصناعة ندوة بعنوان "التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وكيفية تطبيقها" تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة خبراء من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة "إننا نقف على أعتاب ثورة تكنولوجية ستغير جذريًا الطريقة التي نعيش بها، وسيكون التحول على عكس أي شيء عرفته البشرية من قبل".

وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة بدأت تظهر في الطريق، وستعيد الأنظمة الإلكترونية المادية الطريقة التي نقدم بها السلع والخدمات للعملاء، وستظل عناصر التحكم في الإنتاج والعمليات وأنشطة التسويق واللوجستيات من أهم عوامل النجاح، لكن الإنترنت من شأنه أن يغير طريقة إدارتها استراتيجيا وتشغيليا.

ومن جانبها قالت المهندس شيرين مسلم استشاري شركة سيمبيوس، إن 87 % من الشركات الصناعية تعاني من عدم القدرة على استغلال البيانات والمعلومات المتواجدة والتي يتم تسجيلها في بيئة العمل، مشيرة إلى أن هناك اتجاه عالمي لتطوير ماكينات الصناعة باستخدام برامج السوفت وير، ما يتطلب بناء كوادر في الإدارة والقيادة للتعامل مع التطور التكنولوجي.

وأضافت أنه ظهر مؤخرا اتجاه لتسمية الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتطور التكنولوجي وشبكات المعلومات بالثورة الصناعية الرابعة في الخمس سنوات الأخيرة.
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