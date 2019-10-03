500 كجم متفجرات.. إحباط مخطط لاغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني

أعلن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران حسين طائب، عن إفشال مخطط لاغتيال قائد قوة قدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني"، بتجهيز 500 كيلو جرام متفجرات.



ولفت حسين طائب إلى أنه "تم إلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس".



وذكر طائب أن فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني بعد دخوله إيران، وقام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت حسينية والد اللواء سليماني.