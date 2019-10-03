Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

500 كجم متفجرات.. إحباط مخطط لاغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
Advertisements
سمر صالح
أعلن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران حسين طائب، عن إفشال مخطط لاغتيال قائد قوة قدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني"، بتجهيز 500 كيلو جرام متفجرات.

ولفت حسين طائب إلى أنه "تم إلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس".

وذكر طائب أن فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني بعد دخوله إيران، وقام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت حسينية والد اللواء سليماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاسم سليماني: الحرس الثوري الإيراني حقق المعجزة وكسر سطوة الجيش الأمريكي

ترشيحاتنا

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

شاهد.. رانيا يوسف تعلق على قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجماهير

أسعار الذهب اليوم الخميس 3- 10- 2019 في مصر.. فيديو

بأثر رجعى من 2017.. الفئات المستحقة للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 %

بشكل مأساوى.. انتحار فتاة داخل جامعة جدة.. التفاصيل

Advertisements

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

رجل الأزمات الأول.. مرتضى منصور يوجه قذائف إلى الخطيب والمرأة الحديدية ومحمد صلاح

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

بحكم قضائي.. علاوتان للموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية بأثر رجعي.. تفاصيل

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص