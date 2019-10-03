مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 120 عاما على ميلاد "صاروخان"

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية، الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 120 عاما على ميلاد الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير والجمعية الخيرية الأرمينية العامة.



ويُعد "صاروخان" أول رسام يقدم شخصية كاريكاتيرية في مصر، تعبر عن المزاج العام للشعب المصري، وهي شخصية "المصري أفندي" التي كانت تعبر عن طبقة الموظفين في مصر، واستطاعت أن تلعب دورًا هائلًا في السياسة المصرية في ذلك الوقت، وخاصةً في المعارك مع الزعماء ورجال السياسة.



وارتبط فن الكاريكاتير في روز اليوسف باسم "صاروخان" الذي أصبح بعدها أحد رموز الكاريكاتير في مصر، وذلك لأنه لم تقتصر إبداعاته الفنية على مجلة روز اليوسف فحسب؛ وإنما زيَّنَت رسوماته أيضًا العديد من الصحف والمجلات المصرية، مثل مجلة آخر ساعة، وصحيفة أخبار اليوم، التي ظل يرسم فيها حتى وفاته عام 1977.