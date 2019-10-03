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منوعات

رجعولي يوم فرحتي.. أول رد من خطيبة مصطفى أبو تورتة على عروض الهدايا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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كريم جمال
" يا جماعة انا مش عايزه هدايا ولا اي حاجه عمر ما وجعي وكسرت قلبي تتداوي بهدايا.. رجعولي يوم خطوبتي وتجهيزاتي قبلها وفرحتي بفستان وحتي فرحتي بيه هو.. كل ده طلع كدب كل ده وهم..هدايا ايه بس ال بتتكلمو فيها..انا كل شوية الصدمة تتجدد عندي".

بهذه الكلمات ردت نهال خطيبة الشاب الذى اشتهر على منصات التواصل الإجتماعى باسم مصطفى أبو تورتة فى الساعات الماضية، بعد تقديم أكثر من عرض من فنادق وشركات فى محاولة لتعويضها عما تعرضت له من واقعة صادمة بحسب وصفها يوم خطبتها.

وقالت نهال الخطيبة السابقة لمصطفى إنها لا تريد أى هدايا، لأن ذلك لن يعوضها عن صدمة يوم خطبتها، وتجهيزاتها للحفل مع الأهل والأصدقاء، وتعرضها فجأة لأسوء موقف فى حياتها.


يأتى ذلك بعدما تلقت نهال عرضًا من مطعم شهير بمدينة نصر بتقديم عشاء مجانى لنهال وأسرتها بالكامل مجانًا لتعويضها عمّا بدر من عائلة خطيبها، ثم شارك أحد الفنادق بمدينة دهب بعرض للإقامة مجانًا، من أجل تهدئة أعصابها عقب تصرف خطيبها غير المتوقع، والذى دفعها لكشف المستور على فيسبوك بعدما خذلها بطريقة مهينة أمام عائلتها.

وعلى نفس الطريقة، انهالت العروض من الشيكولاتة، ومراكز تجميل الأسنان والعناية بها، وخصم مباشر على مشتريات أونلاين، وفساتين، وحتى تصفيف الشعر، وجلسات التصوير، كل ذلك مجانًا.
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