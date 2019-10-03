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ديني

النابتة.. سبب غريب وراء أداء السلفيين صلاة الجمعة في المنزل وليس المسجد.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول صاحبه: "بعض المعجنات يكون فيها نسبة كحول فهل هى حرام؟.

رد المفتي السابق قائلا: المعجنات فيها الخميرة بيرة وسميت خميرة لتخمرها، وقديما كان البعض يحرم الخبز لأن فيه الخميرة والكحول، وكانت هذه الأحكام مقدمات النابتة. حتى أنهم كانوا لا يصلون الجمعة لأن المنبر الذي يصعد عليه خطيب الجمعة تم طلائها بـ " الجملكة" المصنوعة من الكحول إذا فـ المنبر نجس إذا فـ الخطبة باطلة وصلاة الجمعة باطلة، ليؤدوا صلاة الجمعة ظهرا بالمنزل.

وأضاف جمعة خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل قائلا: هؤلاء النابتة " السلفيين" انقسموا فيما بعد الى مجموعتين تكفير وهجرة تبع شكري مصطفى عامله الله بما يستحقه. 

وتابع: اتضح فيما بعد ان الكحوليات ليست هي المسكرات لأن هناك كحول إيثيلي وكحول مثيلي ويوجد 16 تكوينه للكحول، واتضح ان اليانسون الذي يشربه القراء به مادة الكحول ولكن ليس الكحول الإيثيلي الموجود في الخمر، كما اتضح ان مياه النيل بها كحول، لافتا إلى أن هؤلاء النابتة هم أهل فتنة وليسوا أهل بصيرة فلا تلتفتوا إليهم.
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