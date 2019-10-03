لحماية محور المحمودية.. تدعيم سحارة مياه باب شرقي في الإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم الخميس، عن بدء أعمال تدعيم "سحارة" ترعة مياه الشرب بمحطة باب شرقي، وذلك في إطار حماية مشروع محور المحمودية.





ويتضمن مشروع محور المحمودية إقامة محور مرورى جديد بطول ٢١.١ كيلو متر، ويسع من ٦ إلى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم ترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.





وقال جابر، إنه سيتم صيانة "السحارة" عن طريق عمل فواصل وقميص خرساني من أجل حماية وتأمين الطريق من الهبوط نتيجة أي تسريب ناتج عن جسم السحارة، فضلا عن تحسين جودة المياه العكرة المغذية لمحطة شرقي.





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ غرفة ربط خطين المياه العكرة قطر "١٠٠٠ و ١٢٠٠ مم" المغذيين لمحطة النزهة مع خط المياه قطر "١٥٠٠مم"ضمن أعمال تطوير محور المحمودية.





وأجري رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية جولة تفقدية، مساء أمس، لمتابعة عمليات إحلال وترحيل خطوط مياه الشرب المتعارضة ضمن مشروع تطوير محور ترعة المحمودية.



