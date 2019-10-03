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رياضة

موسم الرياض مولع.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جوزيه مورينيو.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
تركي آل الشيخ وجوزيه
تركي آل الشيخ وجوزيه مورينو
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محمد السعيد
وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى جوزيه مورينيو، خلال الجلسة التي جمعتهما، أمس، الأربعاء، بمدينة جدة.

وقال تركي الشيخ لـ جوزيه موريينو: "أود أن أخبرك أن أحد أحلامي، هو أن يأتي اسم مثلك للتدريب في السعودية".

وأضاف: "الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمد الله.. الله لا يغير علينا".

وفاز فريق الهلال السعودي على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن جوزيه مورينيو لم يتولى قيادة أي فريق، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وتعيين النرويجي أولى جونار سولشاير خلفا له.
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