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اقتصاد

العاصمة الإدارية تصدر 46 قرارًا وزارياً.. وجار إصدار 1250 رخصة بناء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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زينب ابو الخير
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة أصدرت 46 قرارًا وزاريًا حتى الآن وجار إصدار قرارات وزارية لـ 3 شركات أخرى خلال الشهر المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشركة ستصدر 1250 رخصة بناء خلال الأشهر المقبلة أيضا حيث تم اصدار 2100 رخصة بناء بالعاصمة الإدارية حتى الآن.

وأكد أن نسب الإنشاءات بالحي الحكومي تجاوزت 70% كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات الكهرباء بالمشروع بنسب إنجاز تتجاوز 99% كما وصلت نسب الإنجاز في مركز الاتصالات بالحى الحكومي إلي 38%.

وقال "الحسينى" إن نسبة توصيل مرفق المياه بالعاصمة الإدارية تجاوز 90% والتي سيتم مد المرحلة الأولى من المشروع بحوالي 250,000 متر مكعب يوميا من محطتي العاشر من رمضان ومحطة القاهرة الجديدة.

وأكد أنه بنهاية 2020 سيكون لدى مصر أصول عقارية تتمثل في الوزارات والهيئات الحكومية من العدم وأصول متميزة جدا والتي ستكون متفردة في كل شيء.

وتعاقدت شركة العاصمة مع EDF Group الفرنسية لأعمال مد الكهرباء للمنازل بالعاصمة ومنظومة التحصيل الذكية وتعاقدت مع شركة هانيول الأمريكية لتطوير بعض أعمال البنية التحتية الذكية، وتتعاون شركة العاصمة مع ماستر كارد لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لسكان العاصمة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.
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