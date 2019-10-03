بسبب الصيانة.. قطع مياه الشرب عن منطقة المعمورة شرق الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، قطع مياه الشرب عن منطقة المعمورة شرق المدينة بدءا من الساعة الواحدة ظهر غد الجمعة، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.



وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم، إلى بدء أعمال المرحلة الأولى من التجديد والإحلال بخط المياه العكر المغذي لمحطة مياه المعمورة قطر "1500 مم".



وأوضح البيان أن أعمال الإصلاح ستؤدي لتوقف محطة مياه المعمورة عن العمل بدءا من الواحدة ظهر الجمعة، لافتا إلى أنه سيتم فتح المياه فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.



وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.



وفي سياق متصل، انتهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية من إصلاح كسر خط المياه قطر١٠٠٠ مم بالقرب من منطقة حجر الواتية، والذي تسبب في قطع المياه عن مناطق "باكوس وسموحة ومصطفي كامل والرمل".