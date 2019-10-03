ننافس إيران في السجاد.. مشارك في معرض تراثنا: نحن الأفضل في الشرق الأوسط

تفقدت الإعلامية لميس سلامة معرض «تراثنا» الذي يضم أكثر من 500 عارض من كافة محافظات الجمهورية، و أكثر من 13 حرفة تعرض منتجاتها داخل معرض «تراثنا».





والتقت لميس سلامة مع العارضين والمشاركين في معرض «تراثنا»، الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وقال أحد عارضين السجاد، إن المنوفية بطلة مصر والشرق الأوسط في صناعة السجاد، مشيرا إلى أن هناك العديد من السجاد ويتميز بالرسم غير التقليدي لأنه يتميز بالصناعة اليدوية والالوان والحرير، مؤكدا أنهم ينافسون إيران في السجاد الحرير وبأقل الاسعار.





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات.



