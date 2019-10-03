صاحب مخطط أوراسكوم.. تعرف على المدير التنفيذى الجديد لصندوق مصر السيادى

بعد إصدار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أمس برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير التنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة 3 سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019، ننشر السيرة الذاتية للمدير التنفيذي الجديد لصندوق تحيا مصر:



أيمن محمد سليمان حاصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي ھولینج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، كما عمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المهنیة في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة في شتى المجالات منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقاري والصناعات الغذائية.



وترأس أيمن محمد سليمان، قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات في عام 2005.



وعمل سليمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك الاستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية ھیرمیس للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ وخاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة.



ومن أهم إنجازات أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر وضع استراتيجية التوسع الدولي لشركة أوراسكوم للاتصالات في عام 2003، ووضع خطة التطوير الإستراتيجي والمالي لشركة ويند الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بين 2005 2011؛ وإعادة هيكلة إدارة شركة النيل للسكر منذ عام 2008 لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضلًا عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان في تاريخ أفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية في عام 2018، كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام 2007.. والمساهمة في إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية هيرميس وشركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر (CIIC) عام 2002 لخلق أكبر بنك استثمار عربي في الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى وضع استراتيجية وتأسيس أول بنك رقمي أوروبي لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية، الخدمات، الطاقة، التكنولوجيا، الخدمات البنكية، التعدين واستخراج الذهب والنحاس، والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة 10 سنوات وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.



يذكر أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.