تركيا تغرم فيسبوك 282 ألف دولار لانتهاك الخصوصية

قال مجلس حماية البيانات الشخصية اليوم الخميس إن السلطات التركية غرمت شركة فيسبوك 1.6 مليون ليرة (282 ألف دولار) لانتهاك قوانين حماية البيانات على نحو أثر على ما يقرب من 300 ألف مستخدم.



وتواجه الشركة دعوى قضائية في الولايات المتحدة رفعها مستخدمون يسعون لتحميلها مسؤولية السماح لأطراف ثالثة، منها شركة كمبردج أناليتيكا، بالدخول على بياناتهم.



واليوم الخميس قال المجلس إنه قضى بتغريم فيسبوك بعد أن تأثر 280959 مستخدما تركيا باختراق بيانات شخصية كالاسم وتاريخ الميلاد والموقع وغيرها. ولم يوضح ما حدث لتلك البيانات.



وقال المجلس إنه أجرى فحصا للتحقق من اختراق البيانات بعدما لم تبلغه شركة فيسبوك بأخطاء في بعض التطبيقات.



وأضاف "وجد المجلس أن الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة التي ينص عليها القانون لمنع انتهاك خصوصية البيانات لم تتخذ وغرم الشركة 1.15 مليون ليرة لعدم النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيانات".



وتابع أنه غرم فيسبوك 450 ألف ليرة إضافية لعدم إبلاغها السلطات والمجلس بانتهاك خصوصية البيانات ليبلغ إجمالي الغرامة 1.6 مليون ليرة.



وكان المجلس قد غرم فيسبوك في السابق 1.65 مليون ليرة في واقعة انتهاك خصوصية أخرى.