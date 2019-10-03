2.8 % زيادة فى أعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2017/2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.



وجاءت أهم المؤشرات كالتالي:

1- 1.19 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي عـام 2017 /2018 مقابـل 1.16مليون مدرس خـلال عــام 2016 /2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% من إجمالي عدد المدرسين.



2- مليون مدرس بالتعليم العام عام 2017 /2018 مقابل 992.8 ألف مدرس عام 2016 /2017.



3- 170.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2017 /2018 مقابل 169.1 ألف مدرس عام 2016 /2017.



التعليم ما قبل الابتدائى

4- 52.9 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 49.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 ألف بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لـ 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون بالتعليم العام، 75 ألف بالتعليم الأزهري).



التعليم الابتدائى

5- 512.9 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 435.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 77 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 12.5 مليون تلميذ (منهم 11.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 910.6 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى).



التعليم الإعدادي

6- 309 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 263.3 ألف مدرس بالتعليم العام، 45.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 5.2 مليون تلميذ (منهم 4.8 مليون تلميذ تعليم عام، 386.6 ألف تلميذ تعليم أزهري).



الإحصاء: 6.7٪ نسبة المسنين في مصر عام 2019



التعليم الثانوى

7- 150 ألف مدرس بالتعليم الثانوي (منهم 106.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 43.1 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ 2.1 مليون تلميذ (منهم 1.7 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، 373.5 ألف تلميذ تعليم أزهرى).



8- 149.8 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لـ 1.9 مليون تلميذ.



9- 8.2 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لعدد 129 ألف تلميذ.



10- 9.8 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لـ 38.6 ألف تلميذ.



11- 2.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 14.8 ألف تلميذ أزهري.



التعليم العالي

12- 118.7 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2017 /2018 يقومون بالتدريس لـ 3 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس / 25 طالب، مقابل 121 ألف عضو يقومون بالتدريس لـ 3.03 مليون طالــب متوســط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2016 /2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.



13- 94.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لـ 2.2 مليون طالب.



14- 9.8 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لـ 170.4 ألف طالب



15- 11.3 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لـ 434.7 ألف طالب.



16- 2.9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهـد الفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لـ 132.1 ألف طالـب.



17- 461 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لـ 35.8 ألف طالب.



يذكر أن اليوم العالمى للمدرس الذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافًا من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس في التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "شباب المعلمين مستقبل المهنة".