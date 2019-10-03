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رياضة

بث مباشر.. مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
فريق أرسنال
فريق أرسنال
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محمد السعيد
يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

آرسنال ضد ستاندر دو لياج:

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات على أرضه ووسط جماهيره، بينما يطمح ستاندر دو لياج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز.

وكان أرسنال اكتسح فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بينما تفوق ستاندر دو لياج على فيتويا البرتغالي بهدفين دون رد.

مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، وروما مع وولفسبيرجر النمساوي، وسبورتنج براجا البرتغالي مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي مع رين الفرنسي.

بث مباشر لمباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي:


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