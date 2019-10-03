بث مباشر.. مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار 3-10-2019 في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر بتاريخ 3-10-2019 الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر بتاريخ 3-10-2019 الدوري الأوروبي





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر بتاريخ 3-10-2019 الدوري الأوروبي





يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره ألكمار الهولندي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.ويقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فريق الكمار الهولندي.ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الثاني على التوالي في دور المجموعات، بينما يطمح ألكمار في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.وكان مانشستر يونايتد فاز على أستانا بطل كازاخستان بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل الكمار مع بلجراد الصربي 2 - 2.ويلتقي اليوم، أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، أرسنال مع ستاندر دو لياج البلجيكي، روما مع وولفسبيرجر النمساوي، سبورتنج براجا البرتغالي، مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي، مع رين الفرنسي.