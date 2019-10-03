Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة روما وولفسبيرجر النمساوي في الدروي الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:41 م
فريق روما
فريق روما
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره وولفسبيرجر النمساوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدروي الأوروبي.

موعد مباراة روما وولفسبيرجر في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة روما وولفسبيرجر في تمام السابعة إلا 5 دقائق، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 4".

روما ضد وولفسبيرجر:

ويسعى فريق روما للفوز الثاني على التوالي في درو المجموعات، بينما يطمح وولفسبيرجر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ذئاب إيطاليا.

وكان روما اكتسح باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما فجر وولفسبير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بأربعة أهداف دون رد.

مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، وأرسنال مع ستاندر دو لياج البلجيكي، وروما مع وولفسبيرجر النمساوي، وسبورتنج براجا لبرتغالي، مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي، مع رين الفرنسي.

بث مباشر لمباراة روما وولفسبيرجر في الدوري الأوروبي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة الدوري الأوروبي.. صدام محتمل بين كوكا والنني.. ومجموعة سهلة لـ آرسنال

بث مباشر لمباراة روما واسطنبول التركي بـ الدوري الأوروبي

بث مباشر.. مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي

محمد النني في مهمة جديدة مع بشكتاش أمام وولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يواجه ألكمار الهولندي اليوم بـ الدوري الأوروبي

روما يخشى مفاجآت وولفسبيرجر النمساوي في الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

بسبب مباراة أسوان.. سيد عبد الحفيظ يهاجم اتحاد الكرة

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بملاءة سرير.. طفل بالإعدادي يخنق شقيقته في ميدان الجيزة

أسباب انخفاض أسعار الذهب والحديد

أهم الأخبار.. الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال.. ورضوى الشربينى تتوعد مصطفى أبو تورتة بحلقة خاصة.. ورانيا يوسف تتعرض لهجوم حاد بسبب فستان الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر