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أخبار العالم

تفاصيل جديدة فى قضية مقتل خاشقجى

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
جمال خاشقجى
جمال خاشقجى
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
أفادت صحيفة "عكاظ"، السعودية اليوم، الخميس، بأن القضاء السعودي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في قضية مقتل جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها وصفتها بـ"الموثوقة"، أن الجلسات "حضرها ممثل لعائلة خاشقجي، وممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".

تقرير مفصل للسعودية

وأشارت المصادر إلى أن السعودية: "زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتقرير مفصل عن القضية، وأنها ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية دون المساس بالقوانين المحلية والإجراءات ذات الصلة".

وأكدت المصادر أن النيابة السعودية "لا تزال تستجوب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم وتواصل البحث عن أي أدلة وقرائن، وتزود المحكمة بما يستجد".

وقتل خاشقجي في الثاني من شهر أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ويخضع مجموعة من الأشخاص للتحقيق أمام الادعاء العام في المملكة، بتهمة قتله خارج نطاق القانون.
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