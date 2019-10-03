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ثقافة

عثمان رئيسا لقطاع المتاحف بالآثار

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أصدر وزير الآثار قرارًا بتعيين الدكتور مؤمن عثمان الذي كان يشغل منصب مدير عام الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، رئيسا لقطاع المتاحف خلفًا لإلهام صلاح التي تم تعيينها مؤخرًا مستشارا لوزير الآثار للمتاحف الجديدة.

وتدرج عثمان في العديد من المناصب داخل الهيكل الوظيفي للوزارة، بداية من اخصائي ترميم بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، ثم متحف رشيد القومي، ثم رئيس معمل البردي بالمتحف المصري بالتحرير،ومنذ عام 2012 شغل منصب رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير ختي عام 2015،كما حصل على دبلوم الفن من اكاديمية الفنون بفلورنسا عام 2005.

ودبلوم الارشاد السياحي من جامعة حلون عام ٢٠٠٧، وحاصل على دراسات في علوم المتاحف في ايطاليا واليابان. بالاضافة الى العديد من الدورات التدريبية في مجال حفظ وعرض القطع المتحفية، وترميم وتخزين وعرض البردي، واللوحات الجدارية، وعرض المخطوطات والوثائق داخل مصر وخارجها.

وقام عثمان بترجمة بعض الكتب العلمية من الايطالية إلى العربية بالإضافة إلى مراجعة وإعداد المادة العلمية لبعض الكتب الخاصة بنظريات الترميم والمجلات العلمية الخاصة بالآثار والتراث العالمي، كما نشر العديد من الابحاث العلمية باللغتين الانجليزية والايطالية.

وشارك ايضا في عدة مؤتمرات منها مؤتمر داكار بالسنغال عام 2008، ومؤتمر اديس ابابا باثيوبيا عام 2010، والمؤتمر الدولي في علم البرديات عامي 2016، 2017، والمؤتمر الدولي للتوابيت الفرعونية بالفاتيكان عام 2017، والمؤتمر الدولي للايكروم بايطاليا عام 2017 ممثلا عن جمهورية مصر العربية.
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