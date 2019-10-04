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برلمان

برلمانية تبدى تعجبها من تكرار مشكلة عجز المدرسين كل عام دراسي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
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أسامة علي
اكدت الدكتور ماجده نصر عضو لجنة التعليم بمجلس دعمها الكامل لوزير التعليم ومنظومة التعليم الجديدة،ولكن ظهور العديد من المشاكل المتكررة مع كل بداية عام دراسى جديد امر يثير العديد من التساؤلات.

وتابعت ماجده نصر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" من ضمن هذه المشاكل مشكله عجز المدرسين فى العديد من المدارس بالكثير من المحافظات، مؤكده ان هذه المشكلة من المشاكل المزمنة بالتعليم وكل كل مشكلة ولها حل، وكان يجب التصدى لهذه المشكلة خلال الصيف قبل بدأ العام الدراسى.

وأضافت، مشككلة عجز المدرسين يمكن حلها مؤقتا بعقود مؤقتة، معقبه:" ليس من الطبيعى الانتظار لبعد بدء العام الدراسى ومن ثم يبدأ التفكير فى حل المشكلة مثلما حدث العام الماضى وتم تعيين مدرسين لمده شهر او شهر ونصف فقط.

وأكد عضو لجنة التعليم ان هذه المشكلة ستكون من ضمن اولويات اللجنة خلال اجتماعتها المقبلة.
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