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أخبار البلد

الأمم المتحدة:‬ 33% من السيدات في المنطقة العربية يعملن بمهن غير لائقة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
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أمل مجدى تصوير :ايهاب اشرف
قال معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، إن مشاركة المرأة فى سوق العمل ضعيفة فى كل دول المنطقة، وهى أكثر منطقة بها فجوة فى المرتبات فى العالم.

وأضاف معز دريد، فى الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين": "أعترف أنه لم يحدث تغيير منذ ثلاثين عامًا فى الفرص الممنوحة للمرأة رغم الوعود البراقة التى نسمعها منذ سنوات كثيرة".

وتابع: "33% من السيدات يعملن بمهن غير لائقة فى المنطقة بالمقارنة بـ22% من الرجال، كما تعمل المرأة أكثر من الرجال وقد تستمر إلى 17 ساعة فى اليوم، وهذا توزيع غير عادل للمسئولية".

وأكد أنه "وفقًا لجدول أعمال 2030 تلتزم الدول الأعضاء بمساعدة الدول التى تحتاج للمساعدة ودعم فرص العمل للمرأة، وسوف نتعامل مع القوانين الخاصة بدخول المرأة فى الاقتصاد والتخلص من أى عوائق".

ونوه بأن إشراك المرأة فى العمل فى القطاع الخاص سيدر الربح فى الأعمال، لافتًا إلى أن الشركات المسجلة فى البورصة يقدر أنها قد تدخل فى أسواق جديدة بنسبة 70% إذا تم إشراك المرأة وهذا يقلل الأجور ويقلل التفرقة والاستغلال.
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