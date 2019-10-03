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منوعات

كيفية حذف سجل البحث والمشاهدة على YouTube تلقائيا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:39 م
يوتيوب
يوتيوب
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شيماء عبد المنعم
أصبحت الخصوصية على الإنترنت من أبرز القضايا المهمة هذه الأيام، ونتيجة لذلك فإن المزيد من الخدمات تضيف ميزات محدثة خاصة بحماية خصوصية المستخدمين على منصتها، ومن أهم هذه المخاوف المتعلقة بتاريخ المشاهدة الخاص بك على موقع يوتيوب "YouTube"، والذي يمكن أن يخبر المسوقين وجهات خارجية أخرى عن أكثر الفيديوهات التى تشاهده بل والتى تبحث عنها على الموقع.

ومن أهم الطرق للحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام موقع يوتيوب، هي حذف ذلك سجل البحث والمشاهدة تلقائيًا دون الحاجة إلى حذفه يدويًا، حيث قامت شركة جوجل "Google" مؤخرا بإضافة ميزة حذف سجل الموقع تلقائيًا، حيث تقدم جوجل خيارات متعددة لإدارة سجل المشاهدة والبحث على يوتيوب، وإليك طريقة التحكم بما يظهر من سجل البحث والمشاهدة على الموقع، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

1. اذهب إلى صفحة حساب جوجل الخاص بك، أو يمكنك الذهاب مباشرة من خلال الرابط المختصر هذا.

2. ثم اختر خيار البيانات والتخصيص "Data & personalizations"، ومن خلال عناصر التحكم في النشاط اضغط على سجل يوتيوب "YouTube history".

3. ضمن سجل YouTube، ستري مربعين يساعدك المربع الأيمن على تحديد ما إذا كان سيتم حذف السجل، وخيار اختيار الحذف تلقائيًا "Choose to delete automatically".

4. من قائمة اختيار مدة الحذف يمكنك اختيار أن تقوم جوجل بحذف سجل يوتيوب بعد ثلاثة أشهر أو 18 شهرًا انقر على الخيار الذي تفضله.

5. اضغط على التالي وسيظهر لك خياران جديدان هما الحذف في المستقبل والحذف الآن، ثم اضغط تأكيد وستخبرك جوجل بأنه سيتم حذف السجل الخاص بك على يوتيوب حسب المدة التى اخترتها.
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