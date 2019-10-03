أمن مطروح يعثر على طفل متغيب من الفيوم

عثر أمن مطروح على طفل متغيب من محافظة الفيوم وتمكن من التوصل إلى مكان إقامة أهليته وتسليمه إلى والده.



البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها قيام (أحد الأطفال- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم) بسؤال المارة فى الطريق العام لمحاولة الوصول لأهليته.



تم على الفور تقديم الدعم اللازم للطفل المذكور والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حيث أمكن تحديد محل إقامة الطفل المذكور بمحافظة الفيوم، وتبين قيام أهليته بالإبلاغ عن غيابه منذ شهرين، وتم التواصل والتنسيق مع والد الطفل الذى حضر على الفور للمديرية وتسلم نجله بعد إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وتعهده بحسن رعايته .



أعرب والد الطفل عن إمتنانه وشكره للدور الإنسانى الذى قامت به أجهزة وزارة الداخلية وحسن رعاية نجله فور العثور عليه، وتقديره للجهد المبذول فى تحديد مكان إقامته والتواصل مع ذويه لتسليم نجله المتغيب.