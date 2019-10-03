محمد عودة يعلن قائمة فريق بتروجيت استعدادا للقسم الثاني

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت قائمته استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة املا في العودة سريعا إلى الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق البترولي كالتالي:
محمد أبو النجا ، أحمد سالم صافي، أحمد علي النفراوي، أحمد السباعي، حسام حسن، أحمد عبد الرسول، محمود عماد، حمادة طلبة ، أحمد عفيفي ، محمد السيد خليل، سانت كورية.
بجانب الصفقات الجديدة وهم : عمرو شعبان (حارس الشمس)، خالد عبد الرازق (النجوم)، ابراهيم صلاح (الجيش)، مصطفي فرغلي (اسمنت اسيوط) ، حسين حمدي (الترسانة) ، إيزيكال جوزيف (المصري)، أحمد إبراهيم عجلة (اف سي مصر) ، ايهاب الحسيني (كوكاكولا) ، إسلام عادل كانو (كوكاكولا) ، احمد الحسيني (كوكاكولا) ، أحمد كمال (كوكاكولا) ، جون منصور مانجا (النصر) ، أحمد رؤوف (الإنتاج الحربي) ، محمد حسن ميدو (سيراميكا) ، احمد ربيع (النجوم).