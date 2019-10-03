محمد عودة يعلن قائمة فريق بتروجيت استعدادا للقسم الثاني

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت قائمته استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة املا في العودة سريعا إلى الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق البترولي كالتالي:





محمد أبو النجا ، أحمد سالم صافي، أحمد علي النفراوي، أحمد السباعي، حسام حسن، أحمد عبد الرسول، محمود عماد، حمادة طلبة ، أحمد عفيفي ، محمد السيد خليل، سانت كورية.



