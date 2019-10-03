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محمد الغباري: وجود قيادة موثوق بها بعد 30 يونيو يؤدي إلى الإصلاح.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:53 م
اللواء محمد الغبارى،
اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن الإنسان المصرى يتميز بصفات مختلفة ومتميزة عن غيره، موضحا أن الأرض عرض وعليه الدفاع عنها بكل الطرق.

وأشار محمد الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إلى أنه بعد ما حدث خلال 25 يناير و شعور المواطن المصرى بالصفعة والتضليل الذي أخذه قد تبين له أنه لابد من وجود قيادة حكيمة ورشيدة أثناء أي فعل يقام.

وأضاف محمد الغبارى، أن وجود قيادة موثوق بها بعد ثورة 30 يونيو قد أدى إلى الإصلاح الإقتصادى، لافتا إلى أن أثناء تحملهم لهذا الإصلاح تم استغلاله من قبل أفراد، حيث تنبأ له أنه الكمين الثانى لموجة الشرق الأوسط الجديدة فى القيام بالشائعات لتقليل وثوقه بالقيادة المصرية.

وأوضح محمد الغبارى، أن المواطن المصرى رد على أى هجوم بتأييد عملى للرئيس عبد الفتاح السيسى وثورة 30 يونيو بنزوله يوم الجمعة التى كانت ضد العدو وليست ضد البلاد.

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