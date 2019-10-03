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اقتصاد

ختام فعاليات معرض الصين التجاري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:57 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اختتمت فعاليات معرض الصين التجاري China Trade Fair، اليوم، والذي استضافته القاهرة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعد معرض الصين التجاري أكبر تجمع للمصانع الصينية خارج الصين، وضم رجال الأعمال والمستوردين وجميع المصنعين حول العالم سنويا، كما أنه يعتبر فرصة حصرية للمقابلة وجها لوجه مع أكثر من 400 مصنع من الصين، ويعد فرصة جيدة لمقابلة المصانع الصينية وجها لوجه بدون أي وسطاء والتعرف على الأسعار وطرق التعاقد.

وتتضمن القطاعات الصناعية المشاركة في المعرض قطع غيار وإكسسوارات سيارات وموتوسيكلات - مستلزمات البناء - كيماويات - أجهزة اتصال - الكترونيات استهلاكية (موبايل - باور بانك - شواحن - إكسسوارات) - كهرباء - أثاث - هدايا وألعاب - معدات وادوات - طب وصحة - أجهزة منزلية - منتجات منزلية - أجهزة صناعية - مستلزمات إضاءة – ماكينات وخطوط إنتاج - أجهزة طبية - معادن وفلزات - الطاقة الجديدة - التعبئة والتغليف - المطاط واللدائن - المنسوجات والملابس الجاهزة - زراعة وأغذية.

ويتضمن معرض هذا العام عددًا من المنتجات من كبرى المصانع الصينية، والتي تخاطب كل مجالات المستهلك في مصر، وفق ما وصلت إليه أحدث التكنولوجيا في عالم الصناعة.
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