وكيل تعليم الفيوم يتابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد اللواء زكي لطيف



قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس الفيوم للإطمئنان على سير العمل ، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عددا من المدارس ، ومنها مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثالث الإعدادي، وناقش الطالبات علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.



وتفقد مكتبة المدرسة ، والتقي بطالبات التربية العملية وبحضور توجية اللغة العربية ، وتابع الصف الثاني الإعدادي أثناء تدريس مادة الإقتصاد المنزلي .



وحضر حصة علوم بفصل 2/3 ، كما تفقد حجرات النشاط ومعمل العلوم والحاسب الآلي ، وتفقد فصل 3/1 أثناء تدريس مادة الرياضيات ( جبر ) ، وأشاد بمستوى طالبات الفصل في مادة الرياضيات.



ونبه وكيل تعليم الفيوم ، على مديرة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات، وإجراء الصيانة البسيطة لحنفيات دورات المياة فورا.