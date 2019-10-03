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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد اللواء زكي لطيف

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس الفيوم للإطمئنان على سير العمل ، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عددا من المدارس ، ومنها مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثالث الإعدادي، وناقش الطالبات علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

وتفقد مكتبة المدرسة ، والتقي بطالبات التربية العملية وبحضور توجية اللغة العربية ، وتابع الصف الثاني الإعدادي أثناء تدريس مادة الإقتصاد المنزلي .

وحضر حصة علوم بفصل 2/3 ، كما تفقد حجرات النشاط ومعمل العلوم والحاسب الآلي ، وتفقد فصل 3/1 أثناء تدريس مادة الرياضيات ( جبر ) ، وأشاد بمستوى طالبات الفصل في مادة الرياضيات.

ونبه وكيل تعليم الفيوم ، على مديرة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات، وإجراء الصيانة البسيطة لحنفيات دورات المياة فورا.
وكيل تعليم الفيوم يتابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد اللواء زكي لطيف
وكيل تعليم الفيوم يتابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد اللواء زكي لطيف
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