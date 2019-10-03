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رياضة

مران خاص للتسديد على المرمى في الأهلي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى في نهاية المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأشرف فايلر المدير الفني للفريق على فقرة التصويبات التي شهدت التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على استاد الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة.
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