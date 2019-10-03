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رياضة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
واصل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود متولي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني ، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان محمود متولي تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي حسمها الأهلي لصالحه 3-2 وتوج علي إثرها بكأس السوبر المحلي للمرة 11 في تاريخه.
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